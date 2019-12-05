國民黨總統候選人韓國瑜陣營的電視競選廣告片昨（4）日首播，以好幾個「憑什麼？」，直指蔡英文政府執政不力，憑什麼能夠連任。民進黨主席卓榮泰今(5日)至泰山陪同呂孫綾掃街時回嗆，「憑國民黨的候選人是韓國瑜，民進黨就應該連任嘛。」

對於臉書昨(4)日公開台灣的廣告檔案庫報告，其中民進黨在臉書下的廣告多達26萬元，為各黨最多，卓榮泰回應「臉書的廣告是公開的行為，也證明我們沒有用其它的方式，我們就是公開的用一些廣告，讓大家多接觸我們。」

(中時 )