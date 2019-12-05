館長怒譙罷韓 劉世芳道歉網吐糟：還要吃豆腐？

立委候選人劉世芳在館長陳之漢節目上邀請館長，參加網路社團「WeCare高雄」在12月21日舉辦的罷免韓國瑜大遊行，但邀請中卻請館長擔任「我錯了大隊長」，讓館長氣炸，暴怒開直播痛罵民進黨，講到激動處更一度飆罵五字經，怒轟民進黨根本羞辱人。

對此，劉世芳以及Wecare高雄發起人尹立今早在臉書上貼出影片，向館長致歉；劉世芳在影片中表示：「館長，你真真切切的發言我聽到了，館長我跟你道歉、真歹勢，讓你覺得委屈，你做很多事情都是為了支持台灣，你做了很多事情，犧牲也很大，所以我覺得很歹勢，我們都知道，不是你錯了，是韓國瑜騙了大家，所以我在這個地方真切地跟你道歉，真歹勢！你為台灣犧牲這麼多，我也很支持你，我們支持你，就像你支持我們一樣，館長我在這裡誠心誠意跟你道歉。」

道歉影片引起網路討論，但網友見到劉世芳最後說的「我們支持你，就像你支持我們一樣」，傻眼表示，都已經對不起人家了還要吃人家豆腐，有夠誇張！劉世芳還是登門拜訪道歉比較有誠意吧！

(中時電子報)