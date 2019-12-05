誤植還是別有居心？臉書(FACEBOOK)昨首度公開台灣選舉廣告檔案庫報告，11月的政治和社會議題廣告資訊顯示。單一政黨政治人物，由綠營台北市立委參選人許淑華(Hsu Shu-Hua)買的最兇。但接近大選，綠媒卻在報導中將民進黨許淑華黨籍改為國民黨。其作法令人質疑。

臉書搜尋許淑華結果，民進黨許淑華頁面有英文名字。(圖/截自臉書)

為提升廣告資訊透明度，臉書昨首度公布台灣廣告檔案庫報告，資料顯示11月民進黨粉絲專頁投放選舉、政治相關等廣告的總金額逾26萬元、共8則，居所有政黨之冠。

臉書公開廣告資料庫報告。(圖/截自 臉書廣告資料庫報告)

據公開檔案庫資料顯示，政治廣告排行，民進黨293342元為11月份廣告金額最多的出資者，則數為8則，報橘則是266895元，則數為231則，前兩名都是金額超過20萬元，許淑華(Hsu Shu-Hua)則是個人出資173169元，則數達26則，出資金額排第三名，同時也是「個別候選人出資排行中奪冠者」。

但據《自由》報導，「以政治人物區分的話，出資金額第一名為國民黨立委許淑華」。但是臉書公開的廣告檔案庫，顯示的是個別出資最高的「民進黨許淑華(Hsu Shu-Hua)」，名稱有附加英文名字，綠媒卻寫成是國民黨籍「許淑華」，在大選倒數四十多天，這種做法，非常不可取。

臉書公開廣告檔案庫。民進黨許淑華赫然在列。(圖/截自 臉書廣告檔案庫 )

經《中時電子報》記者向國民黨南投立委候選人許淑華國會辦公室求證，辦公室無奈回應，「最近確定沒有在臉書投放廣告，臉書的報告指的是民進黨的許淑華」。

對於臉書公開廣告檔案庫報告。據中時報導，世新大學副校長游梓翔表示，臉書公布台灣廣告檔案庫報告，仍不足以遏止假帳號、帶風向的不實言論，也無法阻擋「組織性」的黑手。

(中時電子報)