深受不少人喜愛的星巴克，近日也推出聖誕抽「買一送一」的活動。不過，昨日卻有網友貼文表示，別再被星巴克騙了！特大杯沒有比較划算。貼文一出便引起熱議，網友直言，其實喝星巴克本身就不划算！而大杯跟特大杯都是加2杯濃縮而已，若真要喝大杯可能更划算。

昨天有網友在《Mobile01》上以「星巴克不敢說的事！ 大杯比特大杯划算」為題，貼出一則影片表示，別被星巴克騙了！貼文曝光後，隨即引發網友熱議，「賣的比收入高過我們的日本還貴，在台灣星巴克什麼杯都不划算」、「真的要算，就不該在外面買咖啡，應該自己養牛種豆」、「都喝星巴克了怎麼會划算？」、「如果外帶根本就不該買星巴克」、「星巴克只有買一送一才喝」。

後來，也有網友指出，中杯的星巴克平均2.91毫升的飲料是1元，大杯是3.51毫升1元，特大杯則是3.72毫升1元，所以特大杯真的沒有比較划算阿！而且特大杯和大杯的基底都是兩杯濃縮，多出來的毫升不知道是水還是奶？這樣不如喝大杯就好！

(中時電子報)