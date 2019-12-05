綽號「餅乾」的印地安人隊投手卡拉斯柯(Carlos Carrasco)，今年7月傳出罹患白血病，不過他勇敢接受治療，成功抗癌並重返投手丘，即使成績不如去年，不過他勵志又感人的故事，獲得今年美聯的東山再起獎。

一般東山再起獎至少需要兩年的時間，球員可能一年表現不佳，隔年谷底反彈，不過卡拉斯柯僅花一年就獲得這項成就。他在5月底因常常覺得昏昏欲睡而去醫院做檢查，發現血液出現異常，最後確診為白血病。

雖然他也曾怨天尤人，不懂為何老天要給他這麼不公的命運，不過卡拉斯柯仍勇於接受治療，並向大家承諾會在賽季前回歸球場。終於在妻子、小孩以及全克里夫蘭的幫助下，他在9月戰勝血癌，重回大聯盟投手丘。

卡拉斯柯在9月有11場後援出賽，不過僅拿下2勝1敗、1救援、自責分率6.60的成績。卡拉斯柯去年擔任先發投手，豪奪17勝10敗、自責分率3.38，不過今年整季通算僅有6勝7敗、自責分率5.29，雖然帳面成績明顯大不如前，不過他有勇氣面對治療，並回到球場，對所有人來說，就是最鼓舞人心的東山再起代表。

(中時 )