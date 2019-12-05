六月偕同老公致哀高以翔 一語不發僅表示「謝謝」 11:042019/12/05 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高以翔好友送鮮花致意。（吳松翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高以翔（本名曹志翔）在異鄉錄節目猝逝，35年人生提早謝幕，2日移靈回台灣，靈堂設於台北市市區的金寶軒會館，今5日一早十點前，六月和老公李易到場致哀，夫妻倆一語不發匆匆進入會館，媒體上前詢問時李易僅表示「謝謝」，約莫停留20分鐘隨即離去。 (中時 ) #六月 #金寶軒 #曹志翔 #李易 #高以翔 也許您會感興趣 推薦閱讀 浙江衛視跨年傳藝人抵制 04:102019/12/02 娛樂新聞 身為護理師卻救不了高以翔！粉絲心痛他這樣回家：恨不得我在那邊 21:392019/12/02 娛樂 女友「志翔安息放心高飛」惹鼻酸 04:102019/12/03 娛樂新聞 護理師粉絲扼腕偶像倒地不在場 恨不得救高以翔 04:102019/12/03 娛樂新聞 差一步娶到摯愛！友淚曝高以翔跟女友求婚前猝逝 11:152019/12/03 娛樂 高以翔今頭七 爸媽、哥哥、女友憔悴哀傷現身 13:072019/12/03 娛樂 黑人、范范悼高以翔淚崩擁抱摯友！毛加恩才新婚也直奔靈堂 18:402019/12/03 娛樂 求婚前一天猝逝 高以翔頭七 摯友曝憾事 04:102019/12/04 娛樂新聞 高以翔媽媽暖發聲 怕兒擔心不肯走拜託大家做這事 15:192019/12/04 娛樂 生死不變誓言 女友戴高以翔尾戒藏意涵 04:102019/12/05 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 38歲范冰冰怎麼了？現身機場「肚子超巨大」 - 娛樂 高以翔身亡「韓國害的」 館長轟吳宗憲：再直接點 - 娛樂 高以翔爸爸靈堂前不慎跌倒 命理師曝背後…淚崩真相！ - 娛樂 寬鬆衣都遮不住范冰冰巨肚！工作室驚吐實..喊話「國外」 - 娛樂 桃花運的四大天王！12星座中這些人永遠不空窗 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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