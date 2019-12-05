高以翔（本名曹志翔）在異鄉錄節目猝逝，35年人生提早謝幕，2日移靈回台灣，靈堂設於台北市市區的金寶軒會館，今5日一早十點前，六月和老公李易到場致哀，夫妻倆一語不發匆匆進入會館，媒體上前詢問時李易僅表示「謝謝」，約莫停留20分鐘隨即離去。

(中時 )