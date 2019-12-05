小吃店、滷味攤常見的海帶，為什麼都會在上面打上一個結？不少網友都有相同疑問，難道只是為了美觀？還是真的有特殊作用？根據營養師解答，海帶打結有2個主要原因，影響美味關鍵。

有網友在網路上提問：「海帶打一個結是不是會比較好吃？」、「是不是會比較快熟？」，還有人認為是為了比較好夾。營養師于仁文在微博《營養配餐超話》中解答，一是為了方便夾取，二是為了煮熟後不沾鍋，因為海帶下水煮過後，表面會變得黏糊，若一片片直接放在鍋裡煮，容易黏在一起，除了影響口感，吃起來也很不方便。

海帶富含豐富的維生素B1、B2、鉀、鈣、碘、鐵與膠質，所以會讓表面滑溜的，如果沒有事先打結，一下鍋會立刻黏在鍋底拿不起來，而且用筷子夾的時候也會一直滑掉，有些海帶中間會插上一根牙籤，也是同樣的道理。

于仁文說，海帶含有可溶性海藻膠、豐富的碘鉀鈣鎂，還有不飽和脂肪酸，除了可預防缺碘性甲狀腺腫，對結腸直腸癌還有一定的預防作用。因為海帶中的可溶性膳食纖維有助於降脂、控糖、降血壓，還可以幫助排除體內的重金屬毒素。

(中時電子報)