10年車齡的千萬賓利名車上月22日在高雄苓雅被偷，警方獲報後發現2名男子摸黑偷車，且為了躲避高速公路ETC拍攝，還大費周章從東部開了300公里繞回新北巿，警方本月3日逮捕陳姓、許姓2嫌及起獲贓車，依竊盜、贓物罪送辦。

賓利車主表示他經營車行，將車子就近停在車行看得到的公園旁，未料上月22日發現車子不翼而飛，苓雅警分局偵查隊獲報後，調閱路口監視器，發現2名男子摸黑偷車，還從屏東、台東、花蓮、宜蘭開了300多公里回新北巿。

警方本月3日中午在新北市林口區信義路一處社區型透天民宅地下室車庫找到贓車，同步逮獲同樣也是經營車行的陳姓、許姓男子，2人供稱是持複製晶片鑰匙偷車，不過偷完車後，鑰匙就丟了，警方對2人供詞持保留態度。

據了解，警方懷疑陳姓、許姓2嫌偷車後準備解體販售，不過找到車子時，車體仍完整，只是原車鑰匙已經無法發動車子，而2人僅承認偷車，其餘動機、有沒有人唆使等，均避重就輕，訊後依竊盜、贓物罪移送高雄地檢署。

(中時 )