整形名醫被控性侵 二審仍判囚4年 11:122019/12/05 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經常上電視談話節目的張姓整形名醫，被控在去年性侵一名女子，案經檢方起訴後，雖然他否認犯罪，但台北地院根據監視器錄影畫面，證明女子當時酒醉無反抗能力，依乘機性侵罪將張男判囚4年，案經上訴，高院維持原判決，仍將他判刑4年。可上訴。 張男在醫美診所擔任整型外科院長，經常上電視節目、廣播節目，是知名的整形醫師；他被控去年1月間跟女性友人喝酒後去診所旁hotel休息，結果事後女生覺得身體不適，懷疑遭下藥性侵，因此提告。 ★請尊重身體自主權！請撥打113、110 (中時 ) #性侵 #節目 #名醫 #女子 #上訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 爆料名醫與員工摟抱 病患判拘役45天 10:102019/12/01 社會 色房仲假冒航空考官 逼求職女口交判4年 11:152019/12/01 社會 男子性侵酒醉女 竟意外救了她的命 14:472019/12/01 時事 黃子佼工作重平衡 手麻暫緩大陸節目邀約 17:232019/12/01 娛樂 全盲住持竟伸鹹豬手 判囚1年2月定讞 11:242019/12/02 社會 42歲小兒科名醫葉勝雄罹癌過世 臉書14字暖哭網友 17:072019/12/02 生活 女童遭鄰居「阿伯」性侵 留下後遺症痛不欲生 18:252019/12/02 社會 控遭下藥性侵 人妻性愛片「笑呵呵」 12:352019/12/03 社會 高以翔之死敲響綜藝警鐘 04:102019/12/04 論壇廣場 心肌梗塞超致命 名醫曝發病3症狀 10:542019/12/04 生活 社會熱門新聞 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 美眉搭火車睡翻 他大膽摸乳解扣還深深埋入 - 社會 新娘拍婚紗動口又動手 上面狂吸下面「摸香蕉」 - 社會 偷千萬賓利 2嫌繞東部300公里藏車庫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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