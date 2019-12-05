經常上電視談話節目的張姓整形名醫，被控在去年性侵一名女子，案經檢方起訴後，雖然他否認犯罪，但台北地院根據監視器錄影畫面，證明女子當時酒醉無反抗能力，依乘機性侵罪將張男判囚4年，案經上訴，高院維持原判決，仍將他判刑4年。可上訴。

張男在醫美診所擔任整型外科院長，經常上電視節目、廣播節目，是知名的整形醫師；他被控去年1月間跟女性友人喝酒後去診所旁hotel休息，結果事後女生覺得身體不適，懷疑遭下藥性侵，因此提告。

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(中時 )