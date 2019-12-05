抗議法國總統馬克宏推動的退休金改革制度，法國多個工會今（5）日聯合發動近年來最大規模全國大罷工，當天包括90%高鐵停駛，巴黎市中心僅5條地鐵營運，另外當天20%航班將被取消，法媒報導，此次罷工有可能持續到聖誕假期，旅客遊法要多注意相關訊息。

抗議退休金改革制度，法國多個工會5日發起近年來最大規模全國大罷工，包括90%高鐵停駛，20%航班將被取消。

綜合法國24台（France 24）、英國廣播公司（BBC）報導，法國大罷工又來了，不滿總統馬克宏推動的退休金改革制度，不同產業的工會大串聯，決定當地時間5日發動全面罷工，預計數百萬人將響應工會行動，其中陸面交通將嚴重受到影響，法國國家鐵路（SNCF）表示，周四全國90%高鐵列車（TGV）、火車將不提供服務，部分區域列車將暫停營運。

跨國交通方面，近半數往返倫敦、巴黎的歐洲之星（Eurostar）列車班次已經取消，法國民航局（DGAC）指出，當天20%出入境法國航班將取消，尤其以法國航空（Air France）班次影響最鉅，不過長程航班不受影響，另外，礙於地勤人員加入罷工行動，英國廉航易捷航空（EasyJet）、英國航空（British Airways）部分航班也被迫取消，易捷航空更已經取消逾200班次。

大巴黎地區16條地鐵路線中，當天僅有5條正常行駛。

12月5日大罷工被譽為法國數十年來規模最大、最全面的罷工行動，法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）預估，屆時全國各地將出現250起抗議行動，他警告部分活動現場可能轉向暴力示威。

除了交通從業人員串聯罷工，護士、醫院員工、警察、清潔人員、加油站員工、郵務業者、教師等也會加入罷工行動，預計當天全法國70%小學教師、60%中學老師都會響應。

部分工會已經提出警告，如果馬克宏不中止推動退休金改革制度，他們將持續罷工下去，法國24台甚至報導，罷工行動有可能延續至聖誕節假期。

全法國目前約有42種退休金制度，馬克宏推動的改革措施是希望讓全國各行業的退休金制度統一，改由積分制，所有人一體適用，不過這項改革將讓現在享受最優惠制度的船員、律師、歌劇院員工等從業人員退休金縮水，此外，64歲以前退休的人也會領到較少退休金，引發許多法國人不滿，認為他們將被迫延後退休年限。

(中時電子報)