「大力女」現身花蓮溪口！一名有盜採砂石前科的程姓女子，昨天下午在花蓮溪口撿拾珍貴的特有裝潢與園藝業者愛用的「粉扁石」時，一小時內竟然徒手撿了620公斤，還自己徒手搬運上車，當場被巡邏海巡人員查獲，訊後依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。

東部分署第一二岸巡隊今天表示，昨天司法小隊前往東海岸巡邏時，行經花蓮溪口北岸發現一輛形跡可疑的黑色箱型車停在沙灘上，還有一位女子反覆在搬運石頭，疑似有疑似盜採砂石嫌移，於是立刻通報第九巡防區指揮部派員支援。海巡人員到場盤查後，發現程嫌車上裝有大量粉扁石，經秤重後約620公斤隨即進行筆錄。

一二岸巡隊表示，程姓女子為台東人，現居花蓮，民國103年她也曾因盜採砂石遭該隊查獲。程女向海巡人員供稱，她昨天下午獨自開車前往花蓮溪出海口在岸邊，自己徒手撿拾，才花了1個小時就撿獲620公斤，在市場上深獲裝潢業者與園藝業者喜愛的的粉扁石，但程女堅稱純粹只是自己撿來要填補家中牆壁使用。

但海巡人員對於眼前的程女身材中等，但竟有如此神力，可以短短1個小時就搬運620公斤石頭上車，連男性都未必做得到而頗感不可思議，直呼根本是韓劇「大力女都奉順」的台灣版。

第一二岸巡隊表示，岸際砂石為國有財產，未經許可不得任意撿拾，將持續取締不法，若民眾發現任何不法情事，可透過海巡署「118」服務專線通報。

(中時電子報)