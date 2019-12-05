等了快半個多月，勇士終於等到主力後衛羅素宣告傷癒復出，他先發打了25分鐘，貢獻18分、2助攻、2籃板，可惜來到夏洛特作客的勇士，仍然難逃91比106慘敗命運，黃蜂贏球最大功臣是單場投進追平隊史10顆三分球的葛拉漢。

先前因為大拇指扭傷缺陣的羅素，一回來就以先發身份上場，儘管首節只拿2分，卻在次節5投全進、獨拿13分，幫助勇士打完上半場，還以54比58緊咬比數，可惜葛拉漢的三分火力太過猛烈，仍讓黃蜂下半場輕鬆大幅拉開差距。

勇士苦吞4連敗的主因，在於得分點太少，除了羅素，帕斯卡也拿16分，柏克斯15分，其他勇士球員得分都沒上雙，尤其是最近腰傷纏身的卓雷蒙格林，全場投6中2，只拿5分，才剛傷癒復出的盧尼7分，根本沒法幫到勇士。

最近才站穩先發地位的葛拉漢，全場投22中10，含三分球投16中10，除拿全場最高33分，更有9助攻、7籃板、2抄截，表現比起原本從塞爾提克交易過來當一哥的洛席爾還好，洛席爾拿下25分、7助攻與7籃板，布瑞吉斯10分。

(中時 )