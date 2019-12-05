前太陽花成員也是前喜樂島決策委員的妖西（劉敬文），妖西再度砲轟喜樂島「空有濠洨話一堆，不重視政治專業」；他說，喜樂島對外宣稱不分區排名第三的法醫高大成，有誤導甚至欺騙選民之嫌，因為根據選罷法規定，不分區男女比例，高大成只能排第四。前總統陳水扁更在群組回應直呼「高（大成）被騙了！」

高大成受訪時表示，「喜樂島不知道不分區有這樣規定，是有可能，但也不是什麼大不了的事，跟黨主席講一聲，不知道來不來得及改」；不過他說，「我是支持理念，不是一定要上，能上當然是最好」，本來喜樂島是排他當不分區第一，但他說，第三就好了。

他說，他當選是為台灣的問題，大家不用在那五四三，「我們不懂，你們教我們改就好了」；他說，本來一邊一國行動黨成立時，曾經找過他當黨主席，但他拒絕，且那裡都是老人，「老到比喜樂島還老」，不會成氣候；這次排不分區立委時，一邊一國的不分區都阿扁在排，但沒有排上他，所以他就答應喜樂島。

他強調，「台獨若不團結是沒用的，民進黨就是看上這麼點，看你台獨俗辣，所以沒在理你，雖然我也是這麼認為」；他說，不要民進黨給了一點好處就往那裡靠，「台獨沒有團結，台灣有一天可能被統一，我每天煩惱嘎妹細（煩惱死了）」。

妖西之前因前副總統呂秀蓮今宣布代表喜樂島聯盟參選2020總統後宣布退黨，他強調，他盡義務要提醒喜樂島聯盟支持者，總統投誰他沒意見，但是政黨票要考慮，他這一票政黨票，不會投給喜樂島聯盟。

妖西在一邊一國行動黨群組以[我為什麼退出喜樂島聯盟？]發文，他說，如果要用一句話說明他退出喜樂島的理由，就是他無法信任黨領導人的溝通誠意、領導能力以及政治專業度。

他說，以喜樂島的不分區名單來講，喜樂島對外宣稱第三名排的是聲望很高的法醫高大成，但這個其實有誤導甚至欺騙選民之嫌，因為根據選罷法第43條規定，不分區需要有一半是女性。

他進一步說，即使喜樂島的政黨票得票80萬、取得三席，法醫高大成仍舊無法擔任不分區立委，因為這三席當中必須要有兩位是女性，排名在高大成後面的女性依法自動遞補。這是為什麼大部分政黨的不分區都是第一名排女性，然後按照女、男、女、男的順序做排列，不會像喜樂島是排女、男、男。

他表示，喜樂島是因為缺乏政治專業不知道此一規定，還是有意誤導選民，把高大成排在第三名，不得而知，但實際上高大成就是第四名，不會是第三名。

他說，自己已退出喜樂島多時，早在呂前副總統宣布登記總統連署的9／17當天，他、賀德芬教授、歐崇敬教授以及黃越宏四位決策委員，就同時在決策委員群組宣佈退出喜樂島聯盟。加上之前已經退出的游偉絢教授，15位決策委員中共有5位已宣佈退出，達總席次的三分之一。

他說，新政黨的起手式很重要，理應由最具知名度與號召力的人擔任領導人，帶著大家往前衝，結果卻是當初號召大家來參與的人自己跑到最後面去，然後推一個大家都不認識的人出來，而且成立大會當天就失言出錯，完全不知道這是在演哪齣。

(中時 )