五星飯店也能變身「快閃美術館」（Pop-up Museum)！為讓藝術更貼近常民大眾生活，並為城市增添姿采，今年首次舉辦、三天破萬觀展人次的飯店型藝術博覽會《ONE ART Taipei藝術台北》攜手西華飯店，自即日起至2020年1月19日將西華飯店變身為《Pop-up Museum快閃美術館》，展出日本知名藝術家蜷川實花及野原邦彥等作品，並結合知名花廊「萬花廊」的花藝陳設展出，讓整個西華飯變得很有「藝」境。

2020年1月3日至19日主辦單位更將於西華飯店三間客房中推出「Art and Only」特展，展出數十件經典大師作品，2020年1月18、19日兩日，西華飯店三個樓層，更將展出來自亞太區共18個城市、67間國際畫廊、上百位藝術家逾千件精湛作品，民眾可以線上購票前往觀賞。

西華飯店表示，2020年1月18、19日的主要展期，將以逾千件作品詮釋三大主題「藝術無限」、「發現藝術」、「媒體藝術」，囊括草間彌生、Alex Katz等國際級藝術家作品，並展出涵蓋跨時代、跨界、甚至跨媒材的多元藝術作品如平面、立體、攝影、裝置藝術以及潮流行公仔，完整呈現亞洲藝術創作脈絡。

值得一提的是，配合快閃美術館的展期，西華飯店也趁機表現「食藝」，於2020年1月6日至1月23日於館內TOSCANA義大利餐廳限時推出「ONE ART Taipei獨家藝術套餐」，主廚謝程鈞以《ONE ART Taipei 2020藝術台北》的藝術作品作發想，將魚子醬、龍蝦、鴨肝及牛排等頂級食材與日本、西班牙等各國藝術家的作品結合，巧手將畫作內容化為盤中佳餚，打造一系列色彩斑斕的獨家藝術料理，每套2,800元+10%，食客可以藝術氛圍中享用。

西華飯店表示，1月18、19日展覽期間，憑ONE ART Taipei票根即可於西華TOSCANA義大利餐廳、怡園中餐廳，以及亨利酒吧享85折優惠。

ONE ART Taipei藝術台北 (簡稱OAT) 致力打造亞洲區最具指標性的高端飯店型藝術博覽會，並持續致力在當代藝術領域追求創新，將展會分為「藝術無限（Unlimited）」展出各國精銳畫廊作品；「發現藝術（Discovery）」展出35歲以下年輕創作者的藝術作品；「媒體藝術（Media Art）」匯聚多媒體創作。展會規劃「新賞獎（ONE ART Award）」與「最佳空間呈現獎（Best Interior Design Award）」，持續發掘更多藝術新勢力與呈現最具巧思的畫廊展間。

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