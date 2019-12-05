通緝犯遇警盤查反抗被逮，同車醉友助陣辱駡員警也被抓。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

為逮補通緝犯，中埔分局頂六派出所副所長林建佑、警員王柏𤳉受到輕微擦挫傷。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

得知有員警在執勤過程中受傷，嘉義縣警察局局長廖宗山前往慰問。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

得知有員警在執勤過程中受傷，嘉義縣警察局局長廖宗山及內政部警政署駐區督察黃世吉也到中埔分局慰問受傷員警。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警方日前盤查1輛箱型車時，發現葉姓駕駛是通緝犯，欲當場逮人卻遭對方反抗，拉扯中造成員警手腳擦挫傷，經奮勇壓制才把人控制住，沒想到嫌犯友人為幫朋友助陣，多次辱罵執法員警，最後雙雙被上銬移送法辦。

中埔分局頂六派出所副所長林建佑、警員王柏𤳉本日前凌晨在中埔鄉中華路至中山路五段巡邏時，發現1輛藍色箱型車變換車道未打方向燈，林、王2員立即尾隨在後將車攔下盤查，發現車上一行4人，僅65年次的葉姓駕駛沒喝酒，但比對身分查出葉男是竊盜通緝犯，警方馬上要逮人。

葉嫌見狀不願乖乖就範，奮力抗拒員警拘捕企圖逃逸，造成林、王2員手腳多處輕微擦傷，員警仍奮勇將葉嫌壓制上銬逮捕，過程中葉嫌許姓友人疑似喝多了，為了護友多次辱罵執法員警，待支援警力到場，一併把許男上銬逮捕。

得知有員警在執勤過程中受傷，嘉義縣警察局局長廖宗山及內政部警政署駐區督察黃世吉也到中埔分局慰問受傷員警，更肯定員警的奮勇精神。

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(中時 )