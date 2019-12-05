市議會國民黨團立馬反批，行政不中立是民進黨的專利，以「賀中央政府競選總部」看板反擊。（陳世宗攝）

台中市議會今起市政總質詢，民進黨市議員陳世凱等9人，聯手接力炮轟市府行政不中立、施政不給力、市民被放棄，要求市府不應傾全市府之力，為一人輔選；市議會國民黨團立馬召開記者會反批，行政不中立是民進黨的專利，民進黨不要自己作賊喊捉賊。

針對民進黨市議員質疑台中市政府行政不中立一事，市長盧秀燕強調，對於公務人員參選，中華民國有一定法令規範保障，市府也一定行政中立、依法行政，議員所指是公然抹黑，與事實不符。

台中市議會今日進行市政總質詢，市議員陳世凱、蔡耀頡、鄭功進、楊典忠、黃守達、張玉嬿、江肇國、林祈烽、周永鴻等人均關心市府是否有行政不中立情事。

民進黨市議員陳世凱說，韓國瑜民調六都之末、台中倒數第二，中市民對市府表現不滿意，遺憾局處長還要負責輔選，空汙成盧秀燕的政治提款機。張玉嬿指出，換湯不換藥，了無新意；攻擊何欣純不重視空汙。黃守達指出，市民被市府放棄，行政不中立，市政不給力、市民被放棄市民非常生氣。

張耀中指出，台中人很，氣，行政不中立市府到處都有，當事人還大言不慚就算了，官員還配合演出。鄭功進說，市長做人不錯，但選舉一到竟全市府為一人輔選，打通大智路鋪天蓋地說是市府努力，其實歷任市長都有努力，還有立委黃國書等人。

盧秀燕表示，針對現職公務人員參選、連任或帶職參選，中華民國有一定法令規範保障，市府一定行政中立、依法行政。上至總統、下至議員及里長，誰要辭職、誰要請假，都有一定法令保障及規範。至於議員所指市府成立競選總部一說，是公然抹黑、與事實不符。

市府表示，市府均依法行政，並以市民為依歸，積極推展各項市政，例如日前因應中央放寬中火燃煤10％許可量，市府緊急召開7縣市首長空汙治理會報，聯合對抗空汙，絕無議員所指利用行政資源為特定候選人輔選情事，呼籲議員勿片面解讀，扭曲市府認真推動市政的努力，盼共同為市民謀求最大福祉。

(中時 )