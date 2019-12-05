桃園在地聯盟針對中油桃園觀塘開發案，5日到台北地檢署告發行政院長蘇貞昌瀆職，同時，對於蘇公開影射環團人士「扭曲」、「亂講」的言論，也控告蘇誹謗；桃園在地聯盟也呼籲總統蔡英文，即時履行她對藻礁保育的相關承諾。

桃園在地聯盟指出，觀塘三接開發案疑點重重，不論從藻礁保育的推遲、開發正當性、黑手環評、政治人物的誠信等各個層面探測皆有高度爭議。環團奮戰三年多，一再呼籲不當開發應該及早遏止，行政體系卻一再顢頇強勢推動，本以為蘇貞昌接任行政院長會有轉機，也不斷透過立委協助質詢要求啟動保護藻礁機制，但仍遭蘇揆推託，造成承包商雇工在台北港作業期間3人死、4人受傷的悲劇。

桃園在地聯盟表示，蘇貞昌除了不理會環團透過立委建言，更公開影射環團人士會「扭曲、亂講」，蘇貞昌的言論顯然有指摘或傳述足以毀損他人名譽的情事，造成社會減損對環團人士的評價，因此告發蘇貞昌涉犯廢弛職務釀成災害的漬職罪，並控告蘇涉嫌誹謗罪。

(中時 )