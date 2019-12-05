台中市長盧秀燕遲未點頭擔任韓國瑜台中市競選總部主委，備受各界關注，據了解，盧秀燕已允為擔任國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部主委，不過，資深媒體人康仁俊表示，現在卻是韓國瑜在猶豫不決。

康仁俊在政論節目《關鍵時刻》上表示，盧秀燕現在願意接台中競總主委，成立的時間大約在14日或15日，結果現在傳出來說，盧秀燕那邊和韓國瑜陣營聯繫，韓國瑜卻說要再看一下行程，可能會沒有辦法去。

(中時電子報)