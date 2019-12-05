盧秀燕點頭了！傳願接台中韓競辦主委 11:162019/12/05 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為高雄市長韓國瑜（右起）、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜。（本報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕遲未點頭擔任韓國瑜台中市競選總部主委，備受各界關注，據了解，盧秀燕已允為擔任國民黨總統參選人韓國瑜台中市競選總部主委，不過，資深媒體人康仁俊表示，現在卻是韓國瑜在猶豫不決。 康仁俊在政論節目《關鍵時刻》上表示，盧秀燕現在願意接台中競總主委，成立的時間大約在14日或15日，結果現在傳出來說，盧秀燕那邊和韓國瑜陣營聯繫，韓國瑜卻說要再看一下行程，可能會沒有辦法去。 林國慶看板上這6字 韓粉淚喊：一定投你！ 「關鍵之日」是否上街？韓粉大爆內鬨 (中時電子報) #盧秀燕 #台中市 #總部主委 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 準公托補助一國三制 盧秀燕怒：中央開支票 地方埋單 11:172019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 03:032019/12/05 生活 政治熱門新聞 韓國瑜拒答民調？趙少康曝幕後真相！ - 政治 蔡民調一面倒？市議員跑基層挖出真相 - 政治 沒便當了？蔡桃園輔選 港媒直擊現場竟發這條！ - 政治 網一張圖揭真相 韓粉驚呼：韓國瑜最少贏250萬！ - 政治 又造謠？綠媒竟抹黑藍許淑華！真相曝光... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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