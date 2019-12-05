館長 我錯了大隊長? 去年挺韓國瑜/今年反紅媒 為了台灣館長做到這樣/很難過

網路團體「Wecare高雄」將在12月21日舉辦罷韓遊行，民進黨立委劉世芳代轉邀請函，邀請網路紅人「館長」陳之漢參加。然而館長仔細一看，發現對方竟邀他去當「我錯了大隊長」，暴怒開直播痛罵民進黨根本羞辱人。而宅神也附和館長，直說「劉世芳惹人厭不是沒原因」。

劉世芳28日上館長「R館SHOW SHOW」網路節目時，代轉罷韓遊行邀請函，館長當場收下邀請函，不過沒有正面回答是否參加。不過館長4日開直播爆氣飆罵，指主辦方要他當「我錯了大隊長」，意思是要他下去遊行「是不是要背個招牌負荊請罪，請大家毒打他」。

館長憤怒表示，自己為了彌補去年支持韓國瑜的錯誤，花了一整年努力，還丟掉許多生意，還被藍營支持者跟五毛痛罵，他問民進黨「自己損失了這麼多，你損失了什麼」，更說民進黨這封信根本在揶揄他。

「宅神」朱學恒在臉書發文附和館長，表示「劉世芳惹人厭不是沒有原因滴，做事做到這麼絕也是令人讚歎。」還說「館長支持蔡英文不夠，罵韓國瑜也不夠，幫忙哄抬民進黨那些不長進的立委也不夠，就是要你參加遊行被公審才能通過台灣價值考驗，好狠的殺人誅心，殺人誅心哪」。

網友也紛紛回應：「世芳可能也希望阿宅加入我錯了團隊吧」、「有像文化大革命時的公審遊街」、「扶不起的阿芳」、「一貫手法⋯欺騙、利用、再欺騙、再利用，最後就可割可棄了⋯」、「與魔鬼共舞的人，通常沒有什麼好下場。不過~館長其實也證明了，不管他多自認對民進黨掏心掏肺？沒有黨證，他對民進黨來說永遠不是自己人，連楊蕙如都被神切割了，何況是他？」。

(中時電子報)