具狀告蘇揆 環團：不當開發破壞藻礁 11:452019/12/05 中時 范揚光 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 潘忠政（右）及許毓仁（左）前往台北地檢署，具狀控告蘇揆。（范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 不滿行政院長蘇貞昌強勢推動觀塘接收站工程，導致發生3名移工喪生的工安意外，且蘇揆公開批評環團成員人格毀損名譽，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政5日在國民黨籍立委許毓仁陪同下前往台北地檢署，具狀控告蘇揆「廢弛職務釀成災害」及「毀謗」兩罪。 (中時 ) #黨籍立委 #國民 #立委 #黨籍 #國民黨籍 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡正元指共諜是假案 卓榮泰：不知可信度如何 11:002019/12/01 政治 吳怡農大造勢 卓榮泰酸：蔣萬安躲起來演習 11:352019/12/01 政治 綠營護國保台助選團 12月下旬至三重助余天 12:222019/12/01 政治 台民黨不分區立委提名高虹安 柯P讚：郭董推薦名單最適合人選 13:502019/12/01 政治 綠營大咖助攻台中立委 海線拚連任山線拚突圍 14:492019/12/01 政治 藍立委崩盤？日學者預估結果出乎意外 09:192019/12/03 政治 【老吳保勢三招3】被批遲疑又保守 連妙天都不挺 10:302019/12/03 政治 對吳敦義投不信任票？國民黨大陸部副主任左正東請辭 17:352019/12/03 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 國旅卡平日下班也能刷 四國銀端牛肉搶商機 19:102019/12/04 財經 社會熱門新聞 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 社會 美眉搭火車睡翻 他大膽摸乳解扣還深深埋入 - 社會 卡神楊蕙如案 北檢：盡力查共犯才辦到她 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 新娘拍婚紗動口又動手 上面狂吸下面「摸香蕉」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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