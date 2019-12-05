不滿行政院長蘇貞昌強勢推動觀塘接收站工程，導致發生3名移工喪生的工安意外，且蘇揆公開批評環團成員人格毀損名譽，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政5日在國民黨籍立委許毓仁陪同下前往台北地檢署，具狀控告蘇揆「廢弛職務釀成災害」及「毀謗」兩罪。

(中時 )