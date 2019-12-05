為搶攻耶誕商機，香格里拉台北遠東國際大飯店不僅在各餐廳及酒廊精心準備了一系列聖誕饗宴，並在館內各處妝點充滿歡樂節慶感的佈置，同時更在一樓大廳打造「全台北最高的夢幻薑餅城堡王國」，全力營造浪漫過節氛圍，並希望創造IG打卡熱點，擴大集客。

位於飯店大廳茶軒外的遠企敦南廣場，今年為歡慶遠東集團70週年以「遠東有愛．快樂同行」為主軸，於廣場中央豎立高達40呎的「遠企聖誕樹」，以數千顆紅色彩球與「遠東70週年」燈飾打造而成。更藉由7樓頂端掛起的金亮燈串，一路延伸至敦南綠帶，讓整個敦南商圈洋溢在快樂佳節的氛圍中，也是打卡熱門景點。

香格里拉台北遠東國際大飯店德籍點心房行政主廚Frank Braun帶領廚藝團隊擴大規模一手打造高度近七米的城堡，使用了超過2,000片薑餅、250公斤的麵粉、60公斤的糖霜特製而成。為了呈現兼具設計感與童趣的薑餅城堡，團隊規畫長達半年多之久，由十多位甜點師傅費時一個月且日以繼夜拼裝、佈置薑餅城堡。

城堡周圍伴隨著經典的歐洲老火車穿梭白雪靄靄的山脈，色彩繽紛的迷你纜車運行山間，以及童趣十足的旋轉木馬，生動營造出銀白聖誕的浪漫氛圍，吸引所有經過的賓客駐足欣賞。除此之外，1樓The Cake Room也變身為溫馨可愛的薑餅小屋，不僅孩子們興奮不已，更激起大人們的童心，樂此不疲地在薑餅城堡和The Cake Room前拍照留念。

香格里拉台北遠東國際大飯店表示，即日起至2020年1月1日止，賓客於聖誕佈置前拍下佳節美照上傳至社群平台(帳號須公開)，並標註#shangrilataipei打卡地標在香格里拉台北遠東國際大飯店，分享節慶的美好心情，將有機會抽中香格里拉台北遠東尊榮客房住宿一晚(含兩客早餐)，飯店將於2020年1月2日於飯店社群平台公布幸運得獎者。

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