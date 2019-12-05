身為國家門面的台北車站，近年因台鐵人力匱乏，造成大量客訴案。員工常有賣票到憋尿、連續工作沒法休息、吃飯，無法負荷台北站旅客需求的問題。台灣鐵路產業工會今日上午在立法院中興大樓舉行記者會，有員工表示，明明努力工作卻仍被投訴，還常被罵到哭，工會訴求台北站應補足215人，避免員工過勞。

台灣鐵路產業工會理事長王傑表示，台鐵說明告示不足，國外旅客排錯隊，國內旅客搭錯車，售票窗口過少，總共12個售票窗口通常只能開4個窗口，旅客大排長龍，員工賣票賣到憋尿，常常連續賣票累到賣錯票、找錯錢，統計至2019年10月底，客訴高達352件，服務中心業務繁雜，人力卻只有高鐵的1／5。

工作將滿6年的剪收票員劉小姊表示，捷運B3進出口處非常累，是大家最不想去的剪收票口，那邊的配置應該要有5、6人，在附近值班，若有愛心旅客過來，剪收票員只能帶旅客去插隊買票，接著帶上月台，出口會放空10至15分鐘之久，旅客就能像進出公園一樣，路口非常混亂，成為逃票天堂。

劉小姐表示，每次要下去那個點都很想離職，她說「我也想把工作做好，但為什麼這麼努力還要被投訴？這是什麼工作？讓人心力憔悴、感到崩潰，常在那個路口被旅客罵到哭，希望補足人力。」

立法委員徐永明表示，協調會10月31日開過，台鐵局回應很不確定。台鐵有錢，過去10年東部買列車花500多億，現在又有443億的採購案，合起來快1000億，但台北站人力卻無法改善，上面不是外包出去有收入嗎？結果要增加人手，開協調會補18人不能確定。新進人員、年輕基層幹部是否更加重視？希望台鐵局投資放對重點，不是沒錢，只是過去都在浪費。

台北站每年雖晉用新人，但2015年至今有39人退休、55人離職；2008年共188名員工，但上下車旅客3979萬2782人，2019年員工只剩161人，2018年上下車旅客卻高達4407萬7231人。依據一例一休計算，工會訴求，台鐵局應增補台北站人力至215人，並開設足夠售票窗口，妥善安排站員休息時間，避免連續工作無休息情形，加強台北站各項中英文告示，才能因應首都車站旅客需求，避免員工過勞，符合勞基法34條規定。

(中時 )