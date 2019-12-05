雪嶽山壯麗景觀。圖：張佩芬

新興的冰壺競賽，屬於斯文有趣的活動。圖：張佩芬

曾與南北韓處境相同的東西德，在統一後送了兩片柏林圍牆給DMZ博物館。圖 ：張佩芬

設有舒適躺椅的咖啡座。圖：張佩芬

江原航空與金遠東旅行社邀旅行業到江原道踩線。圖：業者提供

全新江原航空12月26日即將開闢台北-襄陽航線，讓台灣旅客到韓國旅遊勝地江原道可因直飛增加半日旅遊行程，親炙多個著名韓劇的拍攝景點，不論滑雪、雪嶽山賞雪、安木巷喝咖啡賞海景、玩新興的冰壺競賽，參拜臨海優美的落山寺，到高誠統一展望台眺望北韓，或是在非武裝地區博物館（DMZ）一窺韓戰秘辛，豐富多樣。

由金遠東旅行社擔任總代理的江原航空，是由江原道廳與民間業者合資設立的低成本航空，以全新737-800客機提供旅客最實惠的旅遊行程，前往去年平昌冬季奧運現場。

奧運冰壺競賽又稱冰上溜石，是源自500年前蘇格蘭的冰上遊戲，將石頭做的冰壺，透過適當的力度，以冰刷開路，推進梅花區，是近年新興熱門的團體競賽，沒有激烈或危險動作，屬於鬥智鬥力，老少咸宜的活動，只要預先安排，就能進入奧林匹克場地玩上幾場。

滑雪是台灣年輕人越來越嚮往的冬季活動，江原道21個滑雪場，其中平昌9個，提供愛好者眾多選擇，而像龍平度假村，提供了旅客多種選擇，一家人可以有的選擇滑雪，有的選擇游泳，或是最放鬆的韓式汗慕蒸。

很多到首爾旅行的團隊，都是大老遠殺到江原道的國家公園雪嶽山賞楓、賞雪、賞奇石，而這一趟車程約4個小時，改直飛江原道的襄陽機場，半小時內就可抵達雪嶽山，搭纜車上山行程輕鬆愜意，下山後參訪神興寺，不必擔心腳力問題。

知名的韓劇《太陽的後裔》、《鬼怪》、《藍色大海的傳說 》等，都是在江原道取景，注文津海邊是鬼怪與韓國天團BTS拍攝MV的公車站，背後一片藍海，讓人十分嚮往，當地也是韓國人元旦看日出的著名景點。

想要找個喝茶、喝咖啡，好好放鬆一下的地方，安木港咖啡街有多家知名的咖啡店或茶飲點，江原航空高階主管推薦的ROSSA NOVA，五層的建築，每一層都有不同的座椅、躺椅或是情人座，最上兩層是露天觀海的專區。

高誠統一展望台與北韓的展望台遙遙相望，導遊吳先生很感嘆10年前南韓民眾可以從高誠前往北韓遊覽金剛山。這條觀光通道曾經開放了11年，但在李明博擔任總統時封閉了。

鄰近的DMZ博物館，可以看到韓戰的史蹟、圖片與影片，也一窺南北韓間所設非軍事武裝地帶內神秘的自然生態。這塊南、北各延伸2公里所形成的寬約4公里，長248公里的區域，在1953年設立，66年來因為保持原始狀態，各種稀有動物、鳥類與植物自由生長，成為最佳生態保護區。

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