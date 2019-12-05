美國F-22號稱是地表機動性最強的戰機，不過中國大陸有研究說，它的最大升力係數只有1.5，而陸製殲-20卻有2.0，甚至高達2.3，才真正是世界之最，引發了各方爭議。

新浪軍事的分析指出，中方最早研究F-22戰機的，是代號601所的瀋陽飛機設計研究所。已故李天院士做過F-22吹風實驗，經過持續測試後，獲得1.5-1.6的數據，並為各界廣泛傳播。

不過，分析認為，這資料究竟準不準，其實存有很大爭議。風洞是一種很強的氣動研究工具，不過資料要準確，前提在於模型要夠精確。

殲20戰機

(中時電子報)