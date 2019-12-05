陸低估F22升力係數 殲20沒比較厲害 11:202019/12/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國F-22隱形戰機2019年5月16日在阿拉斯加上空完成加油後的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國F-22號稱是地表機動性最強的戰機，不過中國大陸有研究說，它的最大升力係數只有1.5，而陸製殲-20卻有2.0，甚至高達2.3，才真正是世界之最，引發了各方爭議。 新浪軍事的分析指出，中方最早研究F-22戰機的，是代號601所的瀋陽飛機設計研究所。已故李天院士做過F-22吹風實驗，經過持續測試後，獲得1.5-1.6的數據，並為各界廣泛傳播。 不過，分析認為，這資料究竟準不準，其實存有很大爭議。風洞是一種很強的氣動研究工具，不過資料要準確，前提在於模型要夠精確。 殲20戰機 (中時電子報) #F-22 #殲-20 #隱形戰機 #升力係數 #美國 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 F-22混血F-35 洛馬要提供日隱形戰機新設計 15:052018/04/20 軍事 美F-22「猛禽」戰力超強 問題只有一個 10:162018/06/29 軍事 兩王過招！美F-22與挪威F-35模擬空中格鬥 13:452018/08/16 軍事 模擬對陸作戰 美F-22 F-16 F-15亞太分散演訓 12:452019/04/25 軍事 美認了！ F-22來不及達成80％備戰力 14:402019/06/25 軍事 軍事熱門新聞 陸低估F22升力係數 殲20沒比較厲害 - 空軍 英女王級對比陸國產航母 戰機出動率遠勝近2倍 - 軍事 俄最鐵盟友嫌棄Su30戰機 只想要F16 - 軍事 美在敘祭忍者飛彈 靠血滴子殲敵 - 軍事 台F16V戰機最大風險：變幻莫測的美中政治關係 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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