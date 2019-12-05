民進黨籍的「卡神」楊蕙如因涉嫌操作網軍遭北檢起訴，掀起綠營網軍之亂，國民黨總統候選人韓國瑜昨氣憤地說，他與柯文哲、賴清德是「網路被霸凌三兄弟」。對此，親民黨總統候選人宋楚瑜勉勵說，做政治人物，假如哪個人物不被黑，哪裡還像一個奇才啊？「不遭人忌是庸才，不被人黑是蠢材ㄟ！」

宋楚瑜今前往北市白金錄音室為此次總統大選錄製競選主題曲，錄音前他的發言人于美人笑著說，本來是打算請方文山、九一一幫忙作詞作曲，但聽到宋楚瑜唱完黃埔軍歌後，就乾脆麻煩支持者幫忙創作就好。

宋楚瑜趕緊替自己打圓場說，自己從小就不是會唱歌的人，但是當年到了省政府之後，曉得應該跟大家多多交流，因此唱紅了《愛拚才會贏》，還叫省府同仁到大眾場合都要唱那首歌。

面對韓國瑜自稱自己與北市長柯文哲、前行政院長賴清德是被網路霸凌的三兄弟，宋楚瑜表示，坦白講，做政治人物的人，假如哪個人物不被黑的話，那哪裡還像一個奇才啊？「不遭人忌是庸才，不被人黑是蠢材ㄟ！」

對於與之結盟的鴻海創辦人郭台銘表態會支持獎萬安參選北市立委，宋楚瑜說，其實親民黨在同樣選區也要提名人選，但因當初他曾追隨過經國先生，在台灣還是要講情義，所以最後決定在該選區不可以提人選。

宋楚瑜說，不只蔣萬安的選區，其實代表國民黨參選桃園立委的吳志揚，親民黨同樣也有一位優秀的客家女士有意挑戰，但因自己與吳志揚的父親吳伯雄是好朋友，所以就直接了當地跟對方說不能參選。

(中時 )