「BIGBANG」前成員勝利夜店事件，扯出鄭俊英的「老司機群組」，包含「FTIsland」前隊長崔鐘訓、「少時」俞利親哥權某也涉案，在群組內分享彼此的偷拍性愛片，甚至涉嫌集體性侵，罪行惡劣，一行人分別遭法官重判4到6年不等，如今爆出崔鐘訓不服判決，昨已悄悄提出上訴，引爆網友怒火。

前歌手崔鐘訓捲入鄭俊英偷拍淫片群組案，遭判刑5年有期徒刑、80小時性暴力治療，且犯行嚴重，規定他出獄後5年內禁止在青少年相關機構內工作，判決結果出爐後，判決書內容也曝光，揭露他們的狼爪暴行，包含2016年崔鐘訓、鄭俊英夥同他人赴大邱，在當地集體性侵一名喝醉且患恐慌症的女性，也有受害女性A某出面踢爆參加鄭俊英粉絲簽名會，事後跟偶像、崔鐘訓、勝利夜店員工、YG前職員許某及朴性企業家一起飲酒，醉到不醒人事，醒來後發現全身赤裸，還被這群男子訕笑「快找找內衣吧」、「我們建立性關係了」，讓她當下害怕到倉皇逃離等。

而鄭俊英、崔鐘訓的起訴書中，還記載了他們在韓國、海外的多起性犯罪行為，洋洋灑灑厚達67頁的篇幅，被痛批傷害女性猶如喝水一般頻繁輕鬆，而法院一審的判決，還被民眾嫌判太輕，然據《MyDaily》報導，崔鐘訓卻不服判決，昨已低調找了法律代理人提出上訴，再度引爆網友怒罵，痛罵他不要臉「是嫌判的時間太短了吧」。

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(中時電子報)