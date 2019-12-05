18歲的小婷（化名），從小跟著台商的爸爸到大陸去，但對當地文化適應不良、2年前歸國時又沒報到國中教育會考、無法入學，一度心想不如就不要唸高中，但找工作又處處碰壁，後來遇到宜蘭縣得安家庭關懷協會協助，培訓她從事房務工作，目前白天在飯店全職工作、晚上就讀高職進修部。

台灣少年權益與福利促進聯盟與全家便利商店推出「逆風少年大步走」公益動已邁入第10年，其中協助多個在地的協會培力青少年，據統計，逆風計畫10年來共培訓2573名學員，其中得安家庭關懷協會是計畫之一。

小婷說，從小跟著爸爸到大陸去，但始終不適應當地的環境，在國三時選擇回來台灣，沒想到剛好錯過會考報名、被迫「停學」一年，當時心想「不如就不要唸書了」，但找工作時卻處處碰壁，才又想要重回學校，但重回學校面臨的同儕壓力、學業壓力等都很大，不知如何處理。

從事青少年服務的得安家庭關懷協會培力小婷，先從民宿的房務工作開始學習，也訓練面試技巧等，最後成功至飯店從事房務工作、從兼職成為正職，學業部分也在老師的訓練下漸漸跟上進度。目前小婷已就讀國立高職進修部商管科，未來也打算就讀大學，完成學業。

台少盟表示，除了提供培力青少年外，逆風少年計畫也透過「逆風多元徵給力就業力培訓計畫」，運用在地據點培訓逆風少年，執行計畫3年來已有471位逆風少年多元職涯探索；「逆風教育助學計畫」9年來則輔導1076名在校青少年、提供637名學生教育資助金。

(中時 )