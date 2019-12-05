針對民進黨部分議員指台中市長盧秀燕忙輔選，行政不中立。台中市議會國民黨5日召開記者會反批「行政不中立是民進黨的專利!」請不要做賊喊捉賊；依民進黨的標準，小英及中央政府既然要選輔，請林佳龍、蔡英文等全部請假，以免行政不中立。

國民黨團書記長張瀞分說，中央政府上從蔡英文總統下至各部會國營單位，中央高官坐領高薪卻在動員為小英和民進黨各地候選人助選，動用國家資源人力物力，選舉支票滿天飛，「國庫等於黨庫」，把國家機器當成黨機器，法律自己說了算，「法律百百條，要用自己喬!」

市議員李中、黃馨慧、陳政顯表示，前市長林佳龍去年公然在區長群組中要求動員幫他競選連任拉票五萬張，現在當交通部長卻掛名多位民進黨立委候選人競選總部主委，還不斷大動作幫忙助選，昨晚又在臉書堂而皇之大開選舉支票，幫雲林縣蘇治芬助選拉票，完全不避嫌。

黃馨慧指出，林佳龍也開支票讓自強號快車變慢車幫洪慈庸輔選；議員陳文政則指出，法院曾認證林佳龍違法輔選罰款十萬元，輔選完全不摭掩的行為，罄竹難書，還敢批評別人行政不中立! 楊正中抨擊「民進黨把行政中立當尿壺!」養網軍害死外交官，明顯行政不中立，沒有人性，應該嚴厲譴責。

市議員黃健豪強調，如果市府行政不中立請拿出證據，請民進黨不要兩套標準，不要抹黑。羅廷瑋說，促轉會主委張天欽打新北市長候選人候友宜，宛如東廠情節，是最經典的行政不中立；教育部介入台大校長遴選也是行政不中立。請民進黨刮別人的鬍子之前先把自己的刮乾淨!

民進黨市議員施志昌指出，今年議會開始，在議場上市長您直接迴避舉議題，整個台中市政府公務人員全都違反行政中立，從中火許可證快到期，因「誤植」會沒有問題嗎？市府只為某些人輔選，七個縣市長的聯合等，有副市長出席行政不中立，局長強迫或脅迫公務員做不該做的事！士氣低迷，民調快墊底，又威脅公務人員，聽話的人可以出國，民調低還敢編出國經費？

今天出席記者會的議員還包括張廖乃綸、張彥彤、劉士州、李榮鴻、黃仁、吳瓊華、陳成添、朱暖英、羅永珍。

(中時 )