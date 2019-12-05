吸毒抓狂砍殺同居人 毒蠍女判5年半 11:332019/12/05 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市傅姓女子長年吸安非他命、強力膠，導致精神狀態不穩定，去年她吸食毒品後持菜刀揮砍李姓同居人數十刀，所幸李男及時報警求助才倖免於死，台北地院將傅女依殺人未遂罪判刑6年10月，高院略減刑度改判刑5年6月。可上訴。 法官認為傅女與李男是同居關係，她明知己有飲酒、施用甲基安非他命、強力膠之惡習，卻不思節制並杜絕上開惡習，終致犯下本案大錯，她所為實屬不該，應予非難，依殺人未遂罪將她判刑。 (中時 ) #判刑 #菜刀 #殺人未遂 #安非他命 #殺人 也許您會感興趣 推薦閱讀 攝淫師收錢辦6女戰7男群交趴 法院判刑出爐 19:052019/12/01 社會 基隆女里長30萬「搓圓仔」 遭判4年2個月徒刑 20:252019/12/01 社會 歸仁19年前雙屍案翻案開庭 主嫌與被指共犯爭辯 18:082019/12/02 社會 退役中將違反政治獻金法判刑2年6月 12:322019/12/03 社會 痛批網軍用PTT殺人 藍議員預告將明公布金流 18:152019/12/03 政治 替妻買票GG了！議員夫被判刑 19:562019/12/03 社會 退役中將判刑２年半 04:102019/12/04 社會新聞 社會熱門新聞 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 美眉搭火車睡翻 他大膽摸乳解扣還深深埋入 - 社會 新娘拍婚紗動口又動手 上面狂吸下面「摸香蕉」 - 社會 偷千萬賓利 2嫌繞東部300公里藏車庫 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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