台北市傅姓女子長年吸安非他命、強力膠，導致精神狀態不穩定，去年她吸食毒品後持菜刀揮砍李姓同居人數十刀，所幸李男及時報警求助才倖免於死，台北地院將傅女依殺人未遂罪判刑6年10月，高院略減刑度改判刑5年6月。可上訴。

法官認為傅女與李男是同居關係，她明知己有飲酒、施用甲基安非他命、強力膠之惡習，卻不思節制並杜絕上開惡習，終致犯下本案大錯，她所為實屬不該，應予非難，依殺人未遂罪將她判刑。

(中時 )