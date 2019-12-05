日職火腿隊今年打擊火力明顯不足，團隊全壘打僅93隻，在洋聯六支球隊中敬陪末座，原本期待「中職四割男」王柏融在日職有好表現，不過也僅貢獻3轟。火腿今日宣布，確定與前巨人洋砲比拉努耶瓦(Christian Villanueva)簽約，王柏融將會有新的洋將隊友兼對手。

28歲的比拉努耶瓦今年才從大聯盟轉戰日職巨人隊，不過有些適應不良，去年還在大聯盟有單季20轟的表現，不過今年在日職僅繳出73場出賽、打擊率2成23、8轟、24打點的成績，巨人在確定不續約後，火腿積極接觸，並在稍早宣布達成協議。

今年火腿打擊不振，當家四棒中田翔因傷所苦，洋將王柏融整季打擊率2成55、全壘打僅3支，還曾在今年8月寫下單月20敗的隊史最慘紀錄。火腿整季全壘打數僅93支，不僅是洋聯唯一沒破百，更與洋聯最多轟的軟銀差距多達90轟，幾乎一半的差距，讓火腿隊積極找尋洋砲補足長打火力。

雖然比拉努耶瓦在巨人隊表現不如預期，不過火腿仍看好他曾在大聯盟單季20轟的實力，再加上他的守備位置在三壘，剛好補上火腿守備缺。原本火腿隊去年僅有王柏融一名洋砲，如今比拉努耶瓦強勢加入，勢必會將兩人做更多比較，王柏融還得加油，希望能在新競爭者的激勵下，擺脫今年的低潮。

(中時 )