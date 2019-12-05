勇士隊以1年1800萬美元簽下左投老將漢默斯（Cole Hamels），他表示，當年在費城人隊時，賽揚獎投手哈勒戴於2010年從藍鳥隊轉來，曾給予他和其他年輕投手相當多的指導。如今自己也到了這個年齡，希望能扮演好當年哈勒戴的角色，引導勇士隊年輕投手例如索羅卡、佛萊德等人。

勇士隊今年在國聯東區2連霸，對明年充滿信心，陸續與主力球員續約，也補進一些好手。漢默斯今年效力小熊隊，戰績7勝7敗、自責分率3.81，表現還算稱職。7月間因左肩受傷進入傷兵名單未曾出賽，8月復出後表現明顯下滑；今年前17場先發的自責分率僅2.98，後10場先發則飆到5.79，簡直判若兩人。

漢默斯年底將滿36歲，大聯盟資歷14年，拿下163勝，投了近2700局，不過2017年、2019年的局數比較少，都不到150局，去年則還有190局。勇士隊期待漢默斯明年恢復正常，也願意賭一把，給他1年合約，也許對雙方而言都是好事。

(中時 )