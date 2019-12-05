裝置在大腿的骨骼肌器人能協助舉重選手維持大腿兩側肌肉平衡，避免運動傷害。（陽明大學提供／李侑珊台北傳真）

備戰2020東京奧運，陽明大學與台北市立大學合作，替舉重選手建置「精準舉重訓練台」，其中設備包含動態攝影、感應力板、減震減噪地墊、外骨骼機器人等高科技裝置，能分析槓鈴軌跡、施力參數、動作平衡等數據，協助舉重選手與教練擬定訓練計畫，並避免運動傷害。這項於今年「未來科技展」展出。

陽明大學物理治療暨輔助科技學系教授蔚順華擔任這起計畫主持人，他表示，舉重最需要依賴下盤尤其是大腿肌肉力量，一次成功的舉重，槓鈴必須盡量與身體呈現一直線，才能確保肌肉爆發出來的能量能完全作功於槓鈴上；透過這套系統，能讓教練、選手甚至是隊醫瞭解訓練時的缺點，透過科學化的測量擬定個人化的訓練計劃，進而完全避免運動傷害。

該計畫共同主持人、台北市立大學運動器材科技所教授何維華也說，體育競技最需要的就是科學化的數據分析，包含棒球、籃球、足球等都透過大數據蒐集，擬定比賽策略，有了這套系統代表我舉重國家代表隊也進入精準運動的時代。

台北市立大學天母校區前身為台北市立體育學院，在加入陽明大學醫學專業後，訓練台目前就建置在校內舉重訓練室，供選手使用。

陽明大學表示，研究團隊在槓鈴上加裝晶片，透過動態攝影及人工智慧成像分析，能在選手每一次抓舉、挺舉時即時分析槓鈴軌跡，並在感應力板的協助下，測量選手施加於槓鈴上的作用力與加速度，數據及影像即時反饋教練與選手，達到精準訓練的目的。同時藉由國防等級的減震減噪地墊、外骨骼機器人等裝置，來避免選手可能發生的運動傷害。

除了「精準舉重訓練台」外，陽明大學腦科學研究所副教授楊智傑與台北榮總精神部蔡世仁醫師開發出「應用結構性腦影像之精神疾病輔助診斷平台」，能比對潛在病患及健康成年人的磁振造影腦影像，透過深度神經網路學習，找到潛在大腦受損區域，達到超過90％以上的診斷準確度，為思覺失調症等精神疾病提供具臨床參考價值的診斷依據，也在今年未來科技展展出。

楊智傑表示，精神疾病表現非常複雜，以思覺失調症為例，病患常有幻覺、妄想以及各種不同行為症狀，但思覺失調症也是一種大腦疾病，這些病患大腦通常都有腦部結構及功能的異常；過去傳統的診斷以主觀問診為主，這項平台的功能在於藉由一個客觀的腦影像分析，協助精神科醫師瞭解病患大腦的受損區域，以獲得較為客觀的診斷依據。

(旺報 )