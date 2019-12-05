說到台灣夜市小吃，就不能不提及「夜市牛排」。充滿台式風味的鐵板牛排，在各個夜市都能看見蹤影，深受民眾喜愛。不過為人詬病的就是「組合肉」的問題，由於夜市鐵板牛排價格親民量又多，多數店家都使用組合肉來控制成本。就有一位想夜市牛排店的網友上網詢問，如果把組合肉換成原肉，這樣開店還會賺錢嗎？

這名網友在PTT上表示，他最近已找好店面，想開間夜市牛排館，但他吃坊間的牛排店多使用「組合肉」，這味道卻讓他難以下嚥。因此想開間使用原肉的牛排店，但價格維持不變，且該有的服務如湯、飲品喝到飽都有，想問廣大鄉民「夜市鐵板牛排如果不用組合肉，會賺錢嗎？」

一位想夜市牛排店的網友上網詢問，如果把組合肉換成原肉，這樣開店還會賺錢嗎？（摘自PTT:八卦板）

網友對原PO的提議感到震驚，表示一定會賠死。「在哪裏？我要趁還沒倒去吃」、「你會倒，肉的成本就50了；用庫存的沙朗也要30」。也有不少網友認為，如果使用原肉要賺，可以買好市多的肉，很便宜。「跟好市多進的話可以賺」、「好市多沙朗很便宜」。

不過最主要還是在於「店租」因素，網友透露，在台北，店租其實是一間店賺不賺錢最主要的因素，並表示「台北店租貴，中南部有人用原肉還是會賺」。

(中時電子報)