PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市立委選舉第三選區被視為「男神之戰」，民進黨的吳怡農不僅來勢洶洶，更享有年輕族群與網路高聲量，讓本來高枕無憂的國民黨現任立委蔣萬安陷入苦戰。網友直言，應該連民進黨都沒想過兩人竟能拉到這麼近，蔣如今處境極危險；卻也有人痛批，吳到底憑什麼有票？據說目前民調還差10%，儼然虛張聲勢。

網友在PTT論壇發文討論吳怡農、蔣萬安二人選情，寫道：「最近台北三的立委選舉似乎大家討論得頗熱烈，其實這區會討論這麼熱烈一開始不意外，Dpp很明顯就是故意派吳挑戰這區引起話題。可是當初Dpp應該想都沒想到，這區能夠拉到這麼近，一開始我也是看好蔣當選，想說民進黨在台北市＝國民黨在台南市，吳可能只是空氣票居多。」

發文網友更表示：「蔣可能沒想到自己現在變成危險區域，但好像都沒看過蔣、吳的民調公開過。在選區上中山的確沒有這麼藍（柯去年在中山還贏丁），但別忘了還有北松山這個藍營票倉。吳真的有機會翻轉這區嗎？」

文章一出，討論熱烈。有人直言：「到底拉多近？怎麼聽說還差10趴。」其他網友則回應：「你把何（景榮）放在哪裡？」「看誰投票率高」、「帶風向也不見得有用，還是要看三選區的選民」、「你是不是太小看吳乃仁在民進黨什麼地位了」、「吳乃仁不只會操盤，也很會當台苯董事長」、「吳如果能贏柱柱姐也能贏了啦」、「身邊蠻多年輕人要投吳的」、「吳這種到處上電視秀肌肉真的有票？」

(中時電子報)