急診室常見家長抱著缺氧的孩子送醫，但許多家長都不曉得如何實施心肺復甦術（CPR）。長庚醫院以過去收治的到院前心臟停止（OCHA）案例進行的研究發現，僅10％孩子送院前接受過CPR，對比國人全台平均46％，明顯偏低。若孩子送院前接受CPR，救活率則可增加一倍。該研究在今年5月刊登於國際知名期刊「科學報告」。

該研究由長庚醫院兒少保護中心進行，以2005年至2016年收治的152名18歲以下OCHA患者進行回顧。研究發現，高達76％的兒童OCHA發生在住所，而54％的心臟停止出於呼吸道窒息，其中又以兒童猝死（29.6％）、不明原因（25％）、外傷（10.5％）最常見。

值得關注的是，在OCHA的孩子當中，僅15人（約10％）到院前曾接受CPR，急救後恢復自發心跳的比率達60％，而未接受CPR的孩子中，僅32％恢復自發心跳。由此可見，及時實施CPR可增加孩子1倍的救活率。

林口長庚醫院兒童一般科主任李嶸表示，許多家長缺乏CPR的概念，送院前接受的CPR多由校護、托育人員實施。然而，呼吸一旦停止5分鐘，就會造成腦細胞受傷，引起缺氧性腦病變，影響孩子的救活率。面對孩子心跳停止，正確的因應方式為先叫孩子、叫救護車，並在等待期間不間斷地實施CPR，即便是小小孩、早產兒，及時的CPR仍然有必要性。

林口長庚醫院兒童一般科主治醫師吳昌騰表示，實施CPR時，先找出胸骨下方的位置，進行每分鐘100至120下的按壓。1歲以下孩子按壓深度不超過4公分、1歲以上不超過5公分、青春期孩子則不超過6公分，大約是胸部厚度的3分之一。每按壓30下，就給孩子吐氣2次，大約進行5輪，直到救護車到來。

長庚醫院總院副院長黃璟隆表示，為提升各界對兒童CPR的概念，長庚兒少保護中心特別成立「兒童心肺復甦術教學團隊」，教導民眾正確的CPR實施步驟，並與加拿大亞伯達大學附設兒童急診中心合作，模擬急重症病人，讓醫護人員身歷其境地練習，以利孩子獲得更好的救治。

(中時 )