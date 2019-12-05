性別友善廁所內設有更衣平台。（譚宇哲攝）

性別友善廁所小便斗採隔間式。（譚宇哲攝）

新北市市民廣場1樓東側公廁啟用十餘年，使用率高，市府花費305萬改建為性別友善廁所，內部環境潔淨明亮、煥然一新，並融合通用設計概念，不分男女老少、身心障礙者都能使用，更是公部門第一個在無障礙廁所提供照顧床的公廁，啟用後備受好評。

新北市長侯友宜今天上午視察市民廣場性別友善廁所，現場介紹無障礙廁所照護床、更衣平台、尿布台、兒童座椅等貼心設計。

侯友宜今天上午視察性別友善廁所。（譚宇哲攝）

侯友宜表示，性別友善廁所不但性別友善、全齡通用，更有明亮、舒適、隱私、安全四大特點，廁所裡面還有一個照護床，針對身心障礙者或是長輩，坐著輪椅、換尿布、換衣服，都可以在照護床，由照顧者陪伴做更替，「這大概是全台灣第一座有照護床的廁所。」

新北市祕書處表示，性別友善廁所的廁間設計採用霧面玻璃間接採光，並利用崁燈設計配合整體空間色系，營造明亮舒適環境，廁間隔板密接至天花板，也可增加隱私避免偷窺者有機可乘，同時搭配換氣機維持空氣品質。

此外，公共區有梳妝檯、一般洗手檯及兒童洗手檯，還有提供更衣平台，讓幫小孩換衣的爸媽不用擔心站在不乾淨的地板上。

祕書處表示，過往大部分性別友善廁所是由單獨一間無障礙廁所改造，此次公廁改建是以原男女分廁合併，男女皆可使用，將可使女性排隊的現象減少，提升空間使用效率。

(中時 )