林佳新代表國民黨參選台中市立委第1選區。(資料照,劉宗龍攝)

罷韓團體「Wecare高雄」將在12月21日舉辦罷免韓國瑜大遊行，民進黨立委參選人劉世芳日前上「館長」陳之漢節目時邀其參加，並擔任「我錯了大隊長」。館長昨在直播中痛罵民進黨根本羞辱人。對此，國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新直言，無論行政院副院長陳其邁把他叫武雄，還是要館長披上「我錯了大隊長」遊街，都顯露民進黨裡有很大一群人瞧不起人。

林佳新曾因餵寵物「武雄」喝酒遭到批評！行政院副院長陳其邁日前站台時，暗諷不知國民黨台中市第一選區參選人是誰，「是武雄要選嗎？」林佳新認為被陳其邁當成狗，陳其邁則回應是要提醒大家注意，不要虐待動物。

此外，劉世芳日前參加館長的直播節目，劉拿出「Wecare高雄」發起人尹立的一封信交給館長，邀館長參加罷韓大遊行，並擔任「我錯了大隊長」。館長昨開直播提及，為了彌補去年支持韓國瑜的錯誤，花了一整年努力，還丟掉許多生意，他說還要給人糟蹋嗎？尹立和劉世芳稍早則貼出道歉影片，向館長對不起。

對此，林佳新在臉書表示，不管是陳其邁把他叫武雄，還是要館長披上「我錯了大隊長」遊街，本質上都顯露民進黨裡有很大一群人是瞧不起人的，大概就是「金字塔頂端的傲慢」。

林佳新認為，館長或許出自內心單純想做某些事說某些話，但民進黨只是把他當選舉的工具，就一個「棋子」，本心在國家機器面前，若有所謂的帶風向能力，其實都是不自覺被操弄者擺佈。林佳新也感嘆表示，「這種傲慢今天可以對館長與我，明天一樣可以對付你」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)