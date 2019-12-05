為宣揚中華文化之美，中華郵政公司今年7月5日先發行了「故宮 玉器郵票」後，再度以國立故宮博物院典藏之「清／玉螭紋杯」、「清／玉鳳鳥瓶」、「漢／玉卮」以及「清／玉方鼎形爐」等，共4件玉器藏品為題材，並於10日發行「故宮玉器郵票（續）」1套4枚，郵票面值分別為7元、12元、15元及35元。

中華郵政說明，「清／玉螭紋杯(面值7元)」，為白色玉質，左右握把設計成兩隻飲水的螭獸，並染成褐黃色以增顯古樸之質，盛裝於雲龍紋木盒中，盒上刻有清高宗御製「玉盃記」。

而「清／玉鳳鳥瓶(面值12元)」則是青白玉質，造型簡約，與器身外圖案搭配呈現各種吉祥喻意，例如玉瓶代表平安，鳳鳥象徵祥瑞，桃子和蝙蝠結合則有福壽雙全之意，是清代玉器特色。

至於「漢／玉卮（面值15元）」，中華郵政說，本藏品原為四千年前素面的玉琮，在漢代被改製為現今模樣。改製過程中新加器底，並利用外凸玉料琢磨出佇立的鳳鳥及在雲霧中倏忽隱沒的神獸，堪稱玉器藝術的傑作。

最後則是「清／玉方鼎形爐（面值35元）」，中華郵政介紹，玉質細膩，略呈青色，造型和紋飾皆仿自西周早期的青銅方鼎，器腹紋飾為左右對稱的獸面紋，四扁足上端皆可見到獸首，至於具有獸形玉頂的木質器蓋則為明清所特有。

配合郵票發行，中華郵政指出，特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各一批，提前於明（6）日發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷原圖明信片於郵票發行當日供售， 歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至中華郵政集郵電子商城訂購。

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