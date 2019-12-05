日前澳洲工會聯盟(United Workers Union)公開一項報告，有8名台灣女背包客到南澳洲河地(Riverland)的農場打工，慘遭負責人逼迫「性服務」換取工作機會；她們隱忍半年才向負責人的上司投訴，揭露這起打工醜聞。

外交部發言人歐江安表示，相關報導的案例發生在去年(2018)，當時這幾位國人並未向我駐澳洲代表處請求協助，國人之後均已離開澳洲。本案外交部及我駐處將持續向澳方表達關切並瞭解本案詳情。

外交部再次提醒，我國人在澳打工度假應保持警覺、做好自我保護，外交部長期宣導「七不五要」青年打工度假須知。國人倘遭遇任何急難事件或不當對待需要協助，請立即聯絡鄰近駐處急難救助電話，或改撥打外交部緊急聯絡中心電話＋886-800-085-095，以便及時取得相關協助。同時也可以向澳洲「平等工作監察署(Fair Work Ombudsman)」及「平等工作委員會(Fair Work Commission)」兩單位申訴，以保障自身工作權利。

(中時 )