「反滲透法草案」近期力拚三讀，陸委會主委陳明通5日表示，反滲透法並非針對個人，也不會危害台商的權益，而是防止大陸滲透，避免影響台灣選情。此外，廣電媒體反滲透規範應另做更全面的研議才能夠進行修法。

立法院內政委員會在12月5日審查「兩岸人民關係條例部分條文修正草案」、「境外勢力影響透明法草案」，並邀請陳明通列席備詢。

陳明通表示，大陸對台滲透非常嚴重，不斷利用台灣自由開放的社會環境，危害民主體制正常運作，尤其在中共在2019年提出「習五條」後，意圖迫使我方接受「一國兩制」，兩岸情勢發生重大變化。

陳明通認為，反滲透法應優先針對影響選舉、破壞自由民主憲政秩序的滲透干預行為，在最小限度必要範圍內，補充既有法律的不足，不僅符合事物的需求，也可以減少爭議。

陳明通並補充說，有關廣電媒體及管件技術、敏感科技部分攸關整體產業政策，影響國家發展。這些領域的反滲透規範，應另做更全面性，整體的專業考量規劃研議，以期形成完善的修法政策。

(工商 )