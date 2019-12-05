洪宗熠說，副祕書長林飛帆及蔡英文總統連任彰化競選總部青年部主任楊子賢帶領一群年輕人，不畏風雨陪同掃街，也顯現出年輕人的決心。(吳建輝攝)

林飛帆說今天是一個適合掃街的好天氣，能夠讓彰化鄉親感受到，剩下30多天我們依然是一步一腳印，努力爭取大家的支持，所以不管天氣如何一定會站出來。(吳建輝攝)

民進黨副祕書長林飛帆今日頂著寒風大雨，陪同彰化第三選區立委洪宗熠在二林街上掃街拜票，林飛帆說今天是一個適合掃街的好天氣，能夠讓彰化鄉親感受到，剩下30多天我們依然是一步一腳印，努力爭取大家的支持，所以不管天氣如何一定會站出來。

洪宗熠說，今天有副祕書長林飛帆及蔡英文總統連任彰化競選總部青年部主任楊子賢帶領一群年輕人，不畏風雨陪同掃街，也顯現出年輕人的決心，台灣的政治可以更親民，希望選民這次一樣可以支持出身平凡家庭的洪宗熠，與他一起對抗壟斷媒體的政治家族。

蔡英文總統連任彰化競選總部青年部主任陽子賢說，今天與林飛帆副祕書長及所有彰化青年軍，一起來為洪宗熠委員加油輔選，過去委員成功打破長期壟斷地方的政治家族，這次委員除扮演國會過半彰化最關鍵的一席，更重要的是要讓民眾了解，出身平凡家庭的政治人物，一樣能夠為鄉親來服務。

林飛帆說，此次民進黨2020大選在彰化的主軸就是，「反黑、反毒、反滲透」，因為彰化縣內有其他參選人有曾經染毒甚至到對岸參加活動，還有全國資產最多的參選人，他說，彰化長期深受毒、黑、滲透影響，這次彰化鄉親一定要睜大眼睛，力保彰化4席立委。，

(中時 )