社會處副處長駱文章（左）感謝冠軍團隊公司創辦人施宏洋一家人。（許家寧攝）

該公司慈善部主席巫小清代表捐贈洗髮精、洗衣粉物資。（許家寧攝）

天氣冷颼颼，社會熱呼呼，基隆市實物銀行成立9年來，協助2萬1000多戶未獲公部門補助的「社福邊緣戶」，今再獲冠軍團隊國際有限公司響應，捐贈1020瓶、1000包洗衣粉，透過平台媒合轉贈物資，以實質幫助到更多弱勢家庭。

冠軍團隊公司創辦人施宏洋說，公司成立4年來，秉持取之社會、用之社會精神，在今年9月成立慈善事業部，每個月都有帶領員工投入公益活動，這次從網路上得知基隆市愛心實物銀行現階段較缺乏洗髮精、洗衣粉，決定發起響應捐贈。

該公司慈善部主席巫小清說，透過捐贈希望拋磚引玉，讓更多有需要的人獲得物資，未來若還有其他物資需求，也會持續響應，把愛擴及社會。施宏洋說，公司微網路微商，以販售保健食品為主，團隊也協助地方媽媽創業，自立脫貧。

代表受贈的社會處副處長駱文章說，今年截至11月底，有155個愛心單位捐贈323萬餘元，以及罐頭、米油鹽等愛心物資，照顧超過政府補助標準的邊緣戶，或是突遭變故弱勢家庭，透過實用民生物資，減少家庭生活開銷，達到實質的幫助。

(中時 )