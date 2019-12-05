患者椎間盤嚴重被腐蝕位置。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

圖為患者手術後情形。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中一名54歲陳姓男患者，因後腰疼痛到無法彎腰，他就醫服藥後無改善，進行磁振造影檢查後，赫然發現腰椎椎間盤出現化膿情況，且像被細菌吃掉般變得空洞，疑似結核菌感染，所幸沒有入侵到神經，醫師安排脊椎前方減壓融合術後恢復良好。

據陳姓男患自述，他因後腰感到痛楚，以自己曾罹患骨刺經驗，推測可能又長新骨刺，因而暫時忽視，一直忍耐到真的不舒服，且無法彎腰時，才至童綜合醫院就醫。

童綜合醫院骨科部醫師郭家孝表示，患者門診就醫時僅下背疼痛症狀，經消炎止痛藥治療後無改善且持續惡化，並出現下肢疼痛伴隨無力症狀，透過磁振造影檢查，發現第五節椎間盤嚴重被細菌腐蝕，初步判斷可能是結核菌或化膿性細菌感染。

郭家孝安排脊椎前方減壓跟融合手術，且考量患者椎間盤整個被腐蝕，使用鈦合金椎柱進行融作固定手術，所幸細菌沒有入侵神經，患者手術後復原良好，行走也漸漸恢復正常。

郭家孝指出，脊椎遭細菌或結核菌感染時，主要表現症狀是背部疼痛，短時間內椎間盤會逐漸被感染啃蝕化膿，導致啃蝕椎間盤情形擴大。他呼籲民眾若出現莫名背部疼痛，下肢麻木無力時，有時伴隨發燒情形，要提高警覺尋求專業骨科醫師診治。

(中時 )