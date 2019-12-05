新加坡總理李顯龍日前談過香港、表達對香港局勢的憂慮，近兩日藉著新加坡執政黨的黨代會上談再談了一次港台，其中對于台灣的一段評論也引起台灣媒體注意。

李顯龍在大會中說，香港示威年輕人的焦慮悲觀，和社會經濟情況有关。而台灣局勢雖然相對香港和平一些，但人民仍然普遍悲觀，且“愛拚才會贏”的拚搏精神減弱。

這不是李顯龍近年來第一次表達對台灣的感嘆。在數年前受媒體采訪時，李顯龍曾用中文向記者表示，香港、台灣、新加坡都曾是亞洲四小龍，但過去十年已分道揚鑣。

李顯龍說，台灣過去十多年經濟明顯出現問題，台灣年輕人基本均是大學教育，很多甚至只能去新加坡工作。經濟失去明確发展方向，“(台灣)向中國走又害怕，離開中國又走不出去。

縱然兩岸經貿緊密連結，台灣對于“中國”仍認知复雜。（譚英瑛／多維新聞）

“愛拚才會贏”這首歌在1988年发行，那是個台灣壯志凌云的時代，商人提著皮箱走向世界，隨后1990年又一首台灣名曲“向前行”发行。当時台灣沒有“中華民國”或“中華民國台灣”之爭，台灣人拚搏、团結、社會的氛圍蒸蒸日上。

2014年，時任台灣“國家发展委員會”主委的管中閔表示：“亞洲四小龍”這個說法早就不存在，新加坡所得超過台灣一倍以上、眼中已無台灣，而韓國是要挑戰日本，眼中已沒了台灣。這一番話在台灣一度引起多家媒體轉載，引起台灣網絡慨嘆政府無能、時不我予，隨后也淡化消退。

從1990到2014，不過二十多年，台灣經濟問題學界討論不斷，網絡輿論中最普遍的說法為1990年代企業外移大陸、貪婪廉價勞力所得的快錢而不思進取，造成台灣產業轉型困難──所以在過去十年中，將“鍋”甩給赴陸台商的聲音不算少數。但若真為大陸廉價勞力之禍，其他國家又何嘗不如此，台灣政府在其中的政策主導與戰略缺失怎能不背鍋。

“都是别人的錯”的思維，社會若不拔除，又如何真正面對自己的缺失。

往事已矣，倒也不必多談，只能展望未來。但如今政治人物的昏庸、社會的冷感，再看看李顯龍的警語，台灣人不能不憂。

就台灣現實情況來說，外交、經濟、兩岸，這算是台灣總統大選政策的三大主軸，但在2019年一整年這三大主軸的內涵基本缺失。“斷交潮”創下历史紀錄，但至今台灣政黨還沒有就外交路线進行一場大辯論，若最后台灣邦交國剩下個位數、甚至像網民所期望的那樣降至零，世界上沒有一個國家與台灣有政府對政府的关系與往來，到時蔡英文口口聲聲的“中華民國台灣”還有何意義？

若台灣不甘心斷交至此，又該如何因應──這樣的路线辯論，沒有，官員斷交說句“中共打壓”就了事。

經濟議題亦是如此。若2020兩岸經貿協議(ECFA)無法續签，台灣若持續“繞過中國”，未來可能洽签其他經貿協議？從之前的TPP加入無望至今，民進黨的“繞過中國，走向國際”路线明顯受阻，現在台灣洽签的經濟協議，且不說ECFA，現在還算得上“政績”的是台星經貿協議(台灣與新加坡)和台紐經貿協議──均是在兩岸穩定時期洽签的。

人民現在對國際議題的冷感，自認“反正跟台灣沒关系、中共也不讓台灣加入”的虛無，再看看台灣執政者今日還在說的“看看香港，想想台灣”。昔日台灣名曲“向前行”歌詞高唱“什么都别怕，向前走”，如今怕中共、怕兩岸、更怕變香港。士氣之弱，毫無雄心。

“向中國走又害怕，離開中國又走不出去”、沒有发展方向，從政府帶頭、整個社會跟著像無頭蒼蠅一樣亂轉，民眾也失去“愛拚才會贏”的精神。李顯龍對台灣的警語(或感嘆)，是台灣人都知道、社會吵了數十年、卻又寧願不去面對的痛。

(中時電子報)