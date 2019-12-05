惹到館長沒有好下場！民進黨立委劉世芳日前上館長陳之漢節目，先以「我錯了大隊長」邀請函激怒館長，收到5字髒話回敬，後來在臉書上道歉又因「「我們支持你，就像你支持我們一樣」這句話，遭網友圍剿。對此，宅神朱學恒酸批，劉世芳惹人厭不是沒有原因，甚至用「殺人誅心」4字重批她。

朱學恒今在臉書上貼文說，劉世芳惹人厭不是沒有原因滴，做事做到這麼絕也是令人讚歎。他指出，館長支持蔡英文不夠，罵韓國瑜也不夠，幫忙哄抬民進黨那些不長進的立委也不夠，就是要你參加遊行被公審才能通過台灣價值考驗。他最後作結論說，「好狠的殺人誅心，殺人誅心哪」。

劉世芳一再失言，愛護館長的網友痛罵，「扶不起的阿芳」、「垃圾不分藍綠」、「好笑。以為站對邊結果發現哪一邊都爛」、「為了選舉可以犧牲任何人」、「真的覺得民進黨手法怎麼這麼像共產黨」、「有像文化大革命時的公審遊街」、「為了選舉可以犧牲任何人」。

對於劉世芳的道歉，館長沒有特別回應，但今日稍早在飆悍粉絲頁貼文表心跡稱，「我是個雜碎生意人，也是個毫無口德之人，愛台灣是我賣東西的口號，這就是我，被你們發現了!!!」

(中時電子報)