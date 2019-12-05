前立法院長王金平今天出席第三屆台灣醫療科技展開幕典禮，被問到對於卡神案的看法，王金平表示，卡神有沒有問題讓調查單位去調查就好，釐出一個真相出來，不應該變成選前重要的話題，讓國家重大政策沒有辦法順利呈現出來，是大家的損失，像砂石案也一樣，「這個是有一點就是等於選舉上的炒作。」

王金平談到國民黨總統參選人韓國瑜的砂石案，他說平常這個時候哪裡有什麼事情？這個最後就是這種情況，這就是我們不樂意看到的；他希望大家回歸理性政策討論、辯論，這樣子才是國家之福，現在紛紛擾擾實在沒有重大意義，真正國家生存，社會能夠和諧，經濟能夠繁榮發展的大政策都看不見，都沒有聽見。

對於之前高雄市副市長李四川去拜會他的事，他說反正他是絕對不會去支持民進黨的，因為他是國民黨員，但是「黨跟人分開」，至於韓國瑜，「我是支持他選市長，支持做好市長，後面的我沒有再談了。」

王金平也說自己提了很多建言給李四川了，王不會去左右他支持者，所以趕快自己去努力爭取，「他願意支持你，他就支持你，阿你要問什麼東西我都會告訴你，這就是支持你呀！支持的方式有一百種，不是站台才叫支持」。

王金平說，「站台的有些人根本話講的跟他內心想的不太一樣」，站台有時候也是一個意思意思、點綴點綴，一個場面話而已，真心的支持就是實質上的支持，「但是我有我的立場，我有我的想法，那麼在這方面我想我會謹守我自己的理想跟我自己立場。」

對於政黨票的部分，王金平他都沒有去影響他們，國民黨能夠去爭取自己去爭取，「我不在這方面幫他們什麼忙，私底下他們想了解什麼事情我都告訴他們，我不會背地裡弄啦！」

(中時 )