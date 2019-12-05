民眾黨台南第一選區立委參選人顏耀星5日公開喊話，邀請同選區藍綠兩黨參選人蔡育輝、賴惠員公開辯論政見，蔡育輝表示樂觀其成；賴惠員競選總部回應，為何只邀民、國兩黨，而不是所有參選人都邀，「民眾黨就只是要牽衣角搏版面而已。」

顏耀星表示，前陣子的0-6歲國家健康養政策，大家都在吵誰先提的，又被檯面上兩黨導向口水戰。他說，「所以我要發起公開辯論，政策好不好，大家來理性辯論就知道，同時請鄉親們踴躍參加，辯論中我也會針對本人政見說清楚、講明白，未來的溪北要如何走下去，台南鄉親不能被蒙在鼓裡。」

顏耀星說，台灣民眾黨要帶領台灣人民開創藍綠以外的另類選擇，走一條以民為本的路。他呼籲賴惠員、蔡育輝就台南溪北的發展願景與競選政見公開辯論，給鄉親一個交待。

針對顏耀星的邀約，蔡育輝表示樂觀其成，只要是能讓溪北變得更好的事，他都會盡力去做，「希望顏先生此舉不是為了拉抬聲勢而做秀，而是期待能真正辯出溪北的需求，也讓更多民眾能了解自己家鄉的未來。」

賴惠員競選總部則回應，中選會已有公辦政見發表會規畫，「若顏耀星先生仍然堅持要多辦一場政見辯論會，他應該邀集每位立委參選人，不應獨厚民國兩黨」，這樣就是不公平，就是歧視，很不應該。若沒有公正公開的邀請第一選區的所有參選人，民眾黨就只是要牽一角搏版面而已，實在沒必要給予太多關注。

(中時 )