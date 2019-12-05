根據調查，有高達6成的已退休者，退休時所備的存款不到500萬，確實校園中可能並沒有教我們如何存退休金，不過擁有千萬退休金的還是大有人在，日本儲蓄達人表示，其實多數人都犯了同樣的錯誤，就是缺乏具體目標及行動方案。

薪水不漲加上高通膨，若不提早規劃退休生活，可能會越老越辛苦。日本儲蓄達人濱口和也指出，設定夢想其實是存錢的關鍵，他從背負學貸負債400萬，到出社會7年後與老婆一起存到了7000萬日圓，背後最大的動力來源，就是夫妻倆想在壯年時，一起移居到沖繩生活。

濱口和也在「我用一張表7年做到財務自由」一書中列出存下千萬最有效率的3個步驟：

1. 具體化夢想

儲蓄的關鍵第一步就是「具體化夢想」，選出幾個人生短中長期的夢想後，下一步就是具體化數字，例如：若工作二十年後希望半退休，估算約需1000萬的流動資產，才足以靠利息支應基本開銷，為了達成目標，可尋找自己的第二專長，培養副業。

2. 圖像化支出表

畫一張座標圖，橫軸是支出大小，縱軸是進一步省錢的難度，可以讓自己清楚了解，從最容易省下的支出先下手，找出你的儲蓄殺手。

3. 找出增加收入的方法

除了節省支出，還要積極增加收入，列出「達成增加收入」所有可能的方式，例如換新工作提升薪資，以及自己最擅長的幾樣才能，並從各領域了解趨勢及投資風險。

(中時電子報)