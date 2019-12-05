國民黨總統參選人韓國瑜競總發言人葉元之，上午表示可體諒蔡英文總統比較依靠讀稿機、對辯論有陰影，因此對辯論有所保留。此外，從蔡總統提出四大青年政策，看得到韓國瑜的影子，過去卻汙名化韓提出減免學貸利息政策，可見蔡政府是逢韓必反，如今才拿香跟拜。

葉元之說，韓營很認真準備三場電視政見會，也希望辦辯論，韓曾說像打乒乓球有來有回，才能檢驗彼此政見，但蔡英文那邊對辯論一直很保留。韓營可以體諒蔡英文比較依靠讀稿機，擔心會遇到比較沒準備到的議題，而且蔡英文過去與馬英九辯論ECFA時表現不是很好，所以有陰影，選戰剩30幾天，民眾想知道彼此政見、有何漏洞，其實選戰已被無關的議題干擾，尤其綠營一再丟一些扒糞、抹黑的議題，但這些都不是民眾想知道的，所以還是希望蔡總統能出來面對現實，大家來場君子之爭，好好辯論一場。

葉元之也說，之前韓陣營提學貸利息減免政策，民進黨一片撻伐，蔡政府包括教育部及民進黨一片撻伐聲，甚至汙名化學生說會套利，還說這是鼓勵借錢不用還，簡直把這政策汙名化到極點，現在自己又推出類似政策，拿香跟辦，可見蔡政府是逢韓必反，只要是韓提的，就算是好的，也不接受；如今蔡現在做了，也是學韓國瑜，這可看出蔡政府的本質就是騙，只會選舉，根本沒在幫人民做事。

至於蔡英文陣營召募民眾加入「英眼部隊」監票，葉元之質疑，蔡陣營的作法很奇怪，好像是在懷疑投開票所人員會作票，這些人都是公務員，難道是在懷疑公務員嗎？這部分韓營如何處理，會再研究。

對於副總統候選人張善政原本今天要造訪基隆市政府動保所附設「寵物銀行」，因基隆市政府要求行政中立而取消。葉元之表示，如果地方政府認為有行政中立問題，韓陣營必須尊重，但社會應有同一套標準，蔡英文以總統身分到處助選輔選，上班時間從事選舉活動，例如到立委參選人競總站台，大家都看在眼裡，蔡至少要請假，不要用總統身分行選舉之實。

(中時 )