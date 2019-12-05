雖然美國總統川普3日對外放話，表示美陸貿易協議不急著簽，甚至可以等到美國明年總統大選後再簽，一度引起美股下跌。不過，據美國財經媒體引述知情人士指出，美陸貿易談判已接近尾聲，有望在美對陸實施新一波關稅前的15日前達成協議。

雖然美國總統川普3日對外放話「明年美國總統大選後再簽貿易協議」，不過知情人士透露，美陸貿易談判已接近尾聲，有望在15日對陸增稅前達成協議。

先前川普曾表示，美陸初階貿易協議「僅有一步之差」，不過在3日放話「大選再簽也沒差」後，引起市場焦慮。而美國財經媒體報導引述知情人士指出，事實上美陸官員在關稅減免上已接近共識，「美方談判人員期盼與大陸的初階貿易協議，有望在對陸提升關稅的15日前達成」；知情人士還說，會談中尚未決的問題包括如何確保大陸會加碼採購美國農產品，以及要確切取消哪些加徵關稅等。

至於川普「選後再談貿易協議」的說法，該名知情人士表示那只是川普「一時興起」。他並表示，美國近期推出制裁侵害香港和新疆人權的大陸官員法案，不太可能影響談判。

而據大陸官方社會科學院美中關係專家呂祥認為，涉及新疆和香港的法案並非川普主動發起，且這兩個議題也與貿易談判無關。他認為，如果美國在12月15日落實加徵關稅，無疑就是升級（貿易戰），北京將予反制；川普現仍在權衡達成協議的條件，出於政治利益考量，無論是12月、1月還是2月簽，他都需要協議達成。

(中時電子報)